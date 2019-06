Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu sizlerle!

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu sizlerle. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta da sular durulmuyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile seyircilerine heyecanlı dakikalar yaşatan programda yine heyecan dorukta. Gelinim Mutfakta'da bugün Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşıyorlar. Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında alıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi ve güncel puan tablosuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN!

Gelinim Mutfakta 25 Haziran Salı günü yayınlanacak olan 327. Bölümün fragmanı yayında! Zeynep Hanım ve Hülya'nın hediyeleri sıkıntı yaratıyor!

Zeynep Hanım ile Hülya hediye vermedikleri gelin ve kaynanayla problem yaşıyorlar! Çiğdem Hanım, Zeynep Hanımın aile fotoğrafını kaldırdığını gören Hülya soluğu kaynanalar odasında alıyor! Elif'in, Ezgi'nin kalan eşyalarını da kaldırması soruna neden oluyor!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.