Gelinim Mutfakta güncel puan tablosu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta güncel puan tablosu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı tüm Gelinim Mutfakta takipçileri tarafından araştırılıyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Gelinim Mutfakta da her gün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları da renkli karakterleri ile dikkat çekiyor. Fenomen yarışma programında gelinler belirlenen günün yemeğini yaparak hünerlerini sergiliyorlar, kaynanalar ise gelinlerin yaptıkları yemekleri tadarak puanlama yapıyorlar. Gün sonunda birinci olan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor. Gelinim Mutfakta güncel puan durumuna ve günün birincisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNCEL PUAN TABLOSU

22 MAYIS PUAN DURUMU

Güngör: 13

Gülcan: 7

Vahide: 15

Ezgi: 13

21 MAYIS PUAN DURUMU

Güngör: 6 puan

Gülcan: 13 puan

Vahide: 15 puan

Ezgi: 16 puan

FATİH ÜREK KİMDİR?



3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğdu. Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta şarkıcı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki eğlence mekanlarında sahne aldı. 1989 yılında İstanbul’a gelen Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

Fatih Ürek Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’nın sunuculuk yapıyor.