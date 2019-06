Gelinim Mutfakta da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta final günü birincisi kim? Gelinim Mutfakta kim eleniyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta da sular durulmuyor. Besime Hanım ve Gülcan arasındaki kırgınlık bu bölümde de devam ediyor! Kendisine yapılanları haksız bulan Gülcan, kaynanası Besime Hanımın duyarsızlığından yakınıyor. Ezgi, yemek tadımında kendine has söylemlerle puanlama yapan Hüsniye Hanımı sert eleştiriyor. Gelinim Mutfakta final günü yaşananlar ve güncel pun durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta final günü birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta final günü birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENİYOR?

Gelinim Mutfakta bugün eleme var. Gelinim Mutfakta da elenen isim henüz belli değil.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 21 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 325. Bölümün fragmanı yayında! Gülcan, gözyaşı döküyor; Besime Hanım, bu ağlamayı hırsına bağlıyor!

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.