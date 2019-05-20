Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan tablosu!

  • Bist 100
    86.771
  • Dolar
    6,0297
  • Euro
    6,7402
  • Altın
    247,7017
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi İran ile ilgili AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufumuz yok
İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı İBB: 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı
Kruse’ye dev talipler Kruse’ye dev talipler
Mircea Lucescu ağır basıyor Mircea Lucescu ağır basıyor
Olcay veda ediyor Olcay veda ediyor
İmparator faktörü İmparator faktörü
40 milyon dolarlık jest 40 milyon dolarlık jest
4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı 4 yaşında 6 arkadaşını kurtardı
Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz Mustafa Cengiz: Mali durumu en iyi kulübüz
Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
Kereviz suyuyla mide yanmasına son Kereviz suyuyla mide yanmasına son
Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği Fırtına Deresi'nde yıkım gerginliği
Ortak üretime Rusya'dan destek Ortak üretime Rusya'dan destek
İftar sofrası İftar sofrası
Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı Yardımlaşmanın sembolü: Sadaka taşı
İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü İmam-ı Azam'ın hoşgörüsü
Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum Hamza Hamzaoğlu: Herkesin kendisini sorgulamasını istiyorum
Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz
Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii Seyyahlığın müjdelendiği mabet: Ahi Çelebi Camii
Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf Allah'a adanmış 10 gün: İtikaf
Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak Ersun Yanal: En büyük arzumuz başarılı Fenerbahçe'yi oluşturmak
THY 86. yılını kutluyor THY 86. yılını kutluyor
Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı Sarar çiftinin evindeki soyguncular yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mayıs 2019 15:16 | Pazartesi

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan tablosu!

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu araştırılıyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Sevilen program Gelinim Mutfakta’da kaynanalar gelinlerine puan vermeye devam ediyor. Bugün Gelinim Mutfakta programının 306.bölümü izleyicilerle buluşuyor. Haftanın ilk gününde programa yeni bir yarışmacı katılıyor. Gelinlerin bugün yaptıkları yemek ise köfteli patates paçası olarak açıklandı. Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecan dorukta. Fatih Ürek'in renkli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde programa yeni bir yarışmacı katılıyor. Sevilen program Gelinim Mutfakta’da gelinler yemek yapıyor kaynanalar ise gelinlerine puan vermeye devam ediyor. Gelinlerin bugün yaptıkları yemek ise köfteli patates paçası olarak belirlendi. Gelinim Mutfakta günün yemeği ve günün birincisi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

GELİNİM MUTFAKTA 20 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 
Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

Gelinim Mutfakta'da bugünün yemeği Köfteli Patates Paçası tarifi sizlerle;


Patates Paçası için;
6 adet patates
2 su bardağı çırpılmış yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 çay kaşığı tuz
Köftesi için;
350 gr kıyma
1 adet küçük soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 avuç ekmek içi
2 çay kaşığı tuz
Sosu için;
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:
Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte bütün halde haşlamaya bırakalım.
Köfte için kıyma ekmek içi rendelenmiş soğan ezilmiş sarımsak ve baharatları alıp güzelce yoğuralım.
Minik köfteler yapıp yağılı kağıt serili tepsiye dizelim.
Hepsi bittikten sonra 180-200 derece fırında köfteler kızarana kadar pişirelim.
Patatesler haşlandıktan sonra süzelim ve kabuklarını soyup ezici ile ezelim.
Bir tencereye zeytinyağı yağ koyup ezilmiş patates, biraz tuz ve iki yumurtayı ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak 6-7 dk kadar pişirelim.
Sonra ocaktan alıp içerisine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökelim. Püre kıvamına gelene kadar karıştıralım.
Patates paçasını bir tepsiye döküp üzerini düzleyelim.
Fırında kızarttığımız köfteleri patates paçasının üzerine dizelim.

Salçalı sos için;
2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.
1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım ve köftelerin üzerine gezdirelim.

'Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz'
AB, BM ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi
Soyguncular yakalandı
Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı
İran 4 kat artırdı
Döner bıçağı ile saldırdı
Bahçeli, klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi
Siirt'te gri kategoride aranan terörist teslim oldu
'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'
MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda
Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
"İskender ve Cengiz Han’ın yapamadığını yapmaya çalışıyor"
Erzurumspor-Fenerbahçe CANLI
130 yıldır kullanılan "kilogram" bugünden itibaren değişti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın peşinde
YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
Baransu'nun kardeşi ve Dişli'nin oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi
ABD, Basra ve Akdeniz'de çırpındıkça batıyor
Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ