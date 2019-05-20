Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan tablosu!

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecan dorukta. Fatih Ürek'in renkli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde programa yeni bir yarışmacı katılıyor. Sevilen program Gelinim Mutfakta’da gelinler yemek yapıyor kaynanalar ise gelinlerine puan vermeye devam ediyor. Gelinlerin bugün yaptıkları yemek ise köfteli patates paçası olarak belirlendi. Gelinim Mutfakta günün yemeği ve günün birincisi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA 20 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta 20 Mayıs günün birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

Gelinim Mutfakta'da bugünün yemeği Köfteli Patates Paçası tarifi sizlerle;



Patates Paçası için;

6 adet patates

2 su bardağı çırpılmış yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

350 gr kıyma

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 avuç ekmek içi

2 çay kaşığı tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte bütün halde haşlamaya bırakalım.

Köfte için kıyma ekmek içi rendelenmiş soğan ezilmiş sarımsak ve baharatları alıp güzelce yoğuralım.

Minik köfteler yapıp yağılı kağıt serili tepsiye dizelim.

Hepsi bittikten sonra 180-200 derece fırında köfteler kızarana kadar pişirelim.

Patatesler haşlandıktan sonra süzelim ve kabuklarını soyup ezici ile ezelim.

Bir tencereye zeytinyağı yağ koyup ezilmiş patates, biraz tuz ve iki yumurtayı ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak 6-7 dk kadar pişirelim.

Sonra ocaktan alıp içerisine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökelim. Püre kıvamına gelene kadar karıştıralım.

Patates paçasını bir tepsiye döküp üzerini düzleyelim.

Fırında kızarttığımız köfteleri patates paçasının üzerine dizelim.

Salçalı sos için;

2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.

1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım ve köftelerin üzerine gezdirelim.