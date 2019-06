Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yine heyecan dorukta. Gelinim Mutfakta 18 Haziran çeyrek altının sahibi kim? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorularının yanıtları tüm Gelinim Mutfakta takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da bugün yine hareketli dakikalar yaşanacak. 322. bölümde Hüsniye Hanım ve Gülcan arasına büyük gerginlik yaşanıyor. Gülcan'ın elindeki paznkartı gelini Hatice'nin masasına yapıştırdığını gören Hüsniye Hanım ona sert bir şekilde engel oluyor. Reyhan Hanımın söyledikleri bile Hüsniye Hanımı sakinleştirmeye yetmiyor. Gelinim Mutfakta'da ödülü kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA 18 HAZİRAN ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran çeyrek altının sahibi yeni bölümün ekranlara gelmesinin ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta 18 Haziran çeyrek altının sahibi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 322. BÖLÜM BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran Salı günü yayınlanacak olan 322. Bölümün fragmanı yayında! Hüsniye Hanım ve Gülcan arasına büyük gerginlik yaşanıyor!

Gülcan'ın elindeki pankartı gelini Hatice'nin masasına yapıştırdığını gören Hüsniye Hanım ona sert bir şekilde engel oluyor! Reyhan Hanımın söyledikleri bile Hüsniye Hanımı sakinleştirmeye yetmiyor!

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Sevinç oldu.

Sevinç'in ardından en düşük puanı alan ikinci gelini 9 puanla Ezgi olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Gülcan oldu.

Hatice ise 13 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.