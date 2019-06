Gelinim Mutfakta bu hafta kim birinci? 14 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi?

Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm izleyiciler Gelinim Mutfakta 14 Haziran kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın finali elenen isim kim? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Gelinim Mutfakta 319. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı aldı. Peki, bugün kim birinci olacak, kim elencek? Gelinim Mutfakta 320. final bölümü hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 68 puanla Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ ELENEN İSİM KİM?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Ezgi ve Vahide oldu. Toplanan puanlar sonucunda haftanın en düşük puanını alan gelini 46 puanla Vahide oldu. Vahide ve kayınvalidesi Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

13 HAZİRAN PUAN DURUMU

Gülcan Gelin: 12 puan

Ezgi Gelin: 14 puan

Vahide Gelin: 6 puan

Hatice gelin: 17 puan

12 HAZİRAN PUAN DURUMU

Gülcan Gelin: 14 puan

Ezgi Gelin: 9 puan

Vahide Gelin: 9 puan

Hatice gelin: 9 puan,

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.

FATİH ÜREK KİMDİR?



3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.

MÜZİKAL ÇALIŞMALARI

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

FİLM VE DİZİLERİ

Reyting Hamdi - 1995-2007

Beyaz Show - 1996

Şeytanın Pabucu - 2008

Neredesin Firuze - 2004