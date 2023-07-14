VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek, Erkan ile Hindistan'a gidecek
Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınma ve El Nino etkisi, yeni sıcaklık rekorlarına yol açabilir
Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini reddeden Tel Abyadlı genç 4 yıl işkence gördü
Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO'da daha güvende hissettiğini söyledi
İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız
14 Temmuz 2023 Cuma 10:24:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:24:00

Gelin maaşıyla klip çekti

ABONE OL

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisindeki 'gelin maaşı' sahnesi gerçek oldu.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisindeki 'gelin maaşı' sahnesi gerçek oldu. Şarkıcı Pınar Soykan, yeni teklisi 'Yoktan Saydım'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Orçun Soykan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, teklisini klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çektiğini söyledi. Soykan, "Ben evlendiğim günden beri eşimin annesi para gönderir ve bunun ihtiyaçla alakası olmadığını gönlünden geçtiğini söylediği için ben de saygımdan kabul ettim. Ben de bugüne kadar gelin maaşı olarak nitelendirilen tüm paraları biriktirdim ve klip çektim" dedi.

Etiketler : Gelin maaşıyla klip çekti Serenay Sarıkaya Yoktan Saydım Şarkıcı Pınar Soykan
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Sat komandolarına ziyaret

Sat komandolarına ziyaret
2023'ün dans şarkılarını belirledi

2023'ün dans şarkılarını belirledi
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX