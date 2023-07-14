Gelin maaşıyla klip çekti

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisindeki 'gelin maaşı' sahnesi gerçek oldu. Şarkıcı Pınar Soykan, yeni teklisi 'Yoktan Saydım'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Orçun Soykan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, teklisini klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çektiğini söyledi. Soykan, "Ben evlendiğim günden beri eşimin annesi para gönderir ve bunun ihtiyaçla alakası olmadığını gönlünden geçtiğini söylediği için ben de saygımdan kabul ettim. Ben de bugüne kadar gelin maaşı olarak nitelendirilen tüm paraları biriktirdim ve klip çektim" dedi.