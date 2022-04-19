Gelin görümce kutlaması

Yaz aylarında nişanlısı Mehmet Dinçerler'le nikâh masasına oturmaya hazırlanan popçu Hadise'nin müstakbel görümcesiyle arasından su sızmıyor. Şarkıcı, nişanlısının kardeşi Tuğba'nın doğum gününü kutladı. Çift, önceki akşam bir mekânda yemek yedikten sonra pasta üfledi. Hadise, sosyal medya hesabından görümcesiyle bir fotoğrafını yayınlayıp altına da "En tatlı ruha mutlu yıllar" notunu düştü.