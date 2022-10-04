Gelin adayına kayınvalide benzetmesi

Eski Türkiye güzeli Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, aşka geldi. Bir süredir Lal Gümüşçüoğlu ile mutlu bir birlikteliği olan Aslantuğ, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. 21 yaşındaki Can, gönderisinin altına "İstanbul açıkları ve ada kıyıları" notunu düştü. Aslantuğ'un takipçileri sevgilisi Lal'i, müstakbel kayınvalidesi Arzum Onan'a benzeterek, "Vallahi Arzum Onan sandım" ve "Gülüşleri çok benziyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

