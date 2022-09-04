Geleneksel aile kampı

Simge Sağın, tatilini 10 yıldan fazla bir süredir gözlerden uzak karavanda geçiriyor. Genelde ailece kamp yapmayı tercih eden Simge, bu sene de geleneği bozmadı. Her yaz ailesiyle Gümüldür'de karavan tatili yapan Simge bu yıl da aynı yerde ailesiyle birlikte kafa dinliyor. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Simge, "Lüks tatilleri, insanların birbirine hava attığı plajları sevmiyorum" demişti.