Gelecek hayallerini açıkladı

Kaan Yıldırım ile birlikte 'Sipahi' dizisinin başrolünde yer alacak olan oyuncu Özge Gürel, geleceğe dair hayallerinden bahsetti. Vogue Türkiye için objektif karşısına geçen Gürel, "Bu sene benim için çok verimli geçti. Önce iç sesimi dinlemeyi öğrenip kendimi tüm yargılardan bağımsız şekilde duyabilme konusunda çok yol kat ettim. O yolun beni götüreceği yerleri düşünmek, içimdeki müthiş değişimi hissetmek beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.