Gelecek endişesi azaldı

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Berkin Gökbudak'la aile arasında bir törenle evlenen oyuncu Aslı Enver, zamanında gelecek korkusu yaşadığını söyledi. Anne olmaya hazırlanan oyuncu, İnstyle Türkiye dergisi için objektif karşısına geçerek, korkularının azaldığını söyledi. Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.