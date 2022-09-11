Geldiğin yer gerçeğindir

Müzisyen Oğuzhan Koç'la geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti. Şu sıralar eşiyle Marmaris'te balayında olan Özdemir, "Ne olursa olsun geldiğin yer senin en gerçek, en katıksız halin. Ne kadar reddetsen de, bu böyle! Orayı reddetmemek kendin için en hayırlısı. Başkaları hayatımızdan kopup gittiğinde yine kendimizle kalmıyor muyuz?" dedi.