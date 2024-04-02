VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçimsiz 4 yıl fırsat yapacak çok iş var
ABD, İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı
Google Chat'e ‘duyurular' geliyor
Diyabet kadınlarda kalbi daha çok yoruyor
Adana, 33 dereceyi gördü
02 Nisan 2024 Salı 07:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 07:30:00

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

ABONE OL

Nilay Deniz ve Can Güreler'in yer alacağı 'Geçmişten Kalan' filminin çekimleri tamamlandı.

Başrolünde Nilay Deniz ve Can Güreler'in yer alacağı 'Geçmişten Kalan' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon'un yaptığı filmde Deniz, doğum sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla tüm seti kendine hayran bıraktı. Yakın zamanda trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evinde yaşadıklarını anlatıyor.

Etiketler : nilay deniz can güreler geçmişten kalanlar film
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX