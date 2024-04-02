Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Başrolünde Nilay Deniz ve Can Güreler'in yer alacağı 'Geçmişten Kalan' filminin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon'un yaptığı filmde Deniz, doğum sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla tüm seti kendine hayran bıraktı. Yakın zamanda trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evinde yaşadıklarını anlatıyor.