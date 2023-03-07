Geçmeyecek bir acı!
'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili duygusal bir yazı kaleme aldı.
'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili duygusal bir yazı kaleme aldı. 11 ilde yaşanan felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Deniz, "Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı... Ruhum yorgun, kızgın sıkışmış... Unutmayacağım, unutmayacağız" diyerek duygularını dile getirdi.