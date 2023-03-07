'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili duygusal bir yazı kaleme aldı. 11 ilde yaşanan felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Deniz, "Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı... Ruhum yorgun, kızgın sıkışmış... Unutmayacağım, unutmayacağız" diyerek duygularını dile getirdi.