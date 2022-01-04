‘Gecemizi mahvettin'

Yılbaşı gecesi Antalya'da sahne alan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti. Değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen şarkıcı, sahneden güvenlik görevlilerini yardımıyla indi.

Yılbaşı gecesi Antalya'da lüks bir otelde dinleyicilerle buluşan şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneden düşen şarkıcı, güvenlik görevlilerinin yardımıyla sahneden indi. Tuğba Özerk ise olay görüntülerin ardından açıklama yaptı. Özerk, bir süredir `Hipofiz Bezi Makroadenomu' ile mücadele ettiğini söyledi. Özerk, "Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim'' dedi. Olayın basına yansımasının ardından Özerk'in bir röportajında 'Pop müziğin rezil ettiler' dediği Zeynep Bastık, boş durmadı. Bastık bir arkadaşının, kendisini kuru fasulye yerken görüntülediği bir fotoğrafını 'Pop müziği rezil ettiler' şeklinde paylaştığı hikayeyi kendi hesabından yayınlayarak göndermede bulundu.