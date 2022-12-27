Geceliğine 24 bin lira verdi

Miss Model of Turkey 2005 güzeli Sinem Sülün, arkadaşlarıyla birlikte yurtdışı tatiline çıktı. Yaklaşık bir yıldır işadamı Hürer Fethi Gündüz'le mutlu beraberliği olan model, dostlarıyla soluğu kayak ve snowboard tutkunlarının adresi olan İsviçre'de aldı. Lüks yaşantısını sosyal medya hesabında gözler önüne sermekten kaçınmayan Sülün, 4.478 metre yüksekliğinde olan İsviçre Alpleri'ndeki Matterhorn Dağı'nda beyaz karın keyfini çıkarıyor. Gündüzleri Kayak ve snowboard yaparak enerji depolayan Sülün, pistteki artistik manevralarıyla da profesyonel kayakçılara taş çıkarttı. Akşamları otelin aktivitelerine katılan Sülün'ün kayak macerası da pahalıya patladı. Sülün, geceliği 24 bin lira olan Grand Zermatterhof otelde konakladı. Sülün, tatilinden renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

