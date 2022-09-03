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03 Eylül 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 09:00:00

Gece yarısı aşerdi

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Fahriye Evcen, meyve aşerdi. Oyuncu, eşi Burak Özçivit'e gece 03'te manavlarda incir ve kızılcık arattırdı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Fahriye Evcen, meyve aşerdi. Oyuncu, eşi Burak Özçivit'e gece 03'te manavlarda incir ve kızılcık arattırdı.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen, rahat bir hamilelik geçiriyor. En son TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan Evcen, sabaha karşı 3'te incir ve kızılcık aşerdi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit, soluğu İstanbul sokaklarında aldı. Oyuncu, Evcen'in canının çektiği meyveleri manavlarda aradı. Özçivit, Beykoz'daki evlerine eşinin aşerdiği meyvelerle döndü. Aşerme durumuna kendisi de şaşıran oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğrafına "Gece 03: 26'da" içinde incir ve kızılcık olan meyve tabağına emoji koyarak yayınladı. Karan adında 3 yaşında bir oğulları olan çiftin, ikinci kez erkek bebekleri olacağı iddia edilmişti.

Etiketler : fahriye evcen burak özçivit meyve hamilelik aşermek
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