12 Mart 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 15:00:00
Gaziantep'te sete çıkıyorlar
Aysel Nazim, Serkan Şengül ve Orhan Uslu'nun yer aldığı 'Çingene Kızı Zeugma' filminin oyuncuları tanışma yemeğinde bir araya geldi.
Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği film, Zeugma Mozaik Müzesi'nden çalınan 'Çingene Kızı' mozaiğinin peşine düşen güvenlik görevlisi Hayri'nin hikayesini anlatıyor. Gaziantep'te kamera karşısına geçecek film ekibi için özel plato kuruldu. Yapımın çekimleri 4 hafta sürecek.