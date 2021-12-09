Gardırobunda katliam yapmış!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, hayvanseverleri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, 2. Sayfa adlı programda kürk giymeyi sevdiğini söyledi. Saraçoğlu, "Kürk seviyorum, orijinal kürk giyiyorum da. Birçok sanatçı arkadaşım da giyiyor ama söylemiyor. İşin perde arkasıyla ilgilenmiyorum. Sanırım 50'ye yakın kürküm vardır. Tepki de alıyorum. Paris'te, Milano'da, Amsterdam'da, New York'ta aklınıza gelebilecek her yerde giyiyorum ve bir şey olmadı. Gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum. Bu konuyla ilgili beni çok linç ettiler. Hiç önemli değil" dedi.