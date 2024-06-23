Romantik kutlama

Gamze Özçelik, yakın zamanda Reshad Strik ile evlenerek magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

GAMZE ÖZÇELİK SOYADI GÜNCELLEMESİ YAPMIŞTI



Gamze Özçelik, Instagram'daki adına eşinin soyadını da eklemişti. Ünlü isim, adını Gamze Özçelik Strik olarak değiştirerek sosyal medyadaki profilini güncellemişti.

Taze evliler Gamze Özçelik ve Reshad Strik, şimdi de kutlama paylaşımlarıyla haber oldu.

Çiçeği burnunda yeni evli Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

RESHAD STRIK 43 YAŞINA GİRDİ



Düğünü yapar yapmaz balayı yerine Tanzanya ve Somali'ye giden çiftten Reshad Strik 43 yaşına girdi.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN EŞİNE ROMANTİK KUTLAMA



Gamze Özçelik, eşinin yaşını "Doğum günün kutlu olsun kalbim" sözleriyle kutladı.

GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI



Kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü ismin gönderisine "Birbirinize nasıl güzel yakışmışsınız" ve "Kadın hem doğru yolu, hem gerçek aşkını buldu'' yorumları yapıldı.

