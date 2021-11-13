VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşuyor
'Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği' paneli yapıldı
"Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı yarattı"
Setlere döndü
Tek başına alışverişte
Başak Cengiz'in anne ve babasına başsağlığı diledi
Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı
vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
TOGG'u ziyaret ettiler
Romantik kareleri beğeni topladı
"Kaktüs tadında..."
İdlib'de su kuyusu açtı
Sette sürpriz kutlama
"Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız"
2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı
Sete çıktı
Farklı tarzıyla dikkat çekti
Karabağ'da Ermeniler terör saldırısı düzenledi
AB'nin 'Stratejik Pusula' belgesinin taslağı hazır
Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı
Bolton'dan Kongre'ye Türkiye'li 'S-400' uyarısı
KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi
Cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kurulacak
13 Kasım 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 13:31:00

Gamze Özçelik, İdlib'de su kuyusu açtı

ABONE OL

Gamze Özçelik, kurucularından olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Suriye'ye gitti.

Gamze Özçelik, kurucularından olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Suriye'ye gitti. Daha önce Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki fakir ülkelerine yemek ve burs gibi yardımlarda bulunan oyuncu, şimdi de İdlib'in Meşhede Ruhin ve Hızri bölgelerinde iki adet sondajlı ve depolu su kuyusu açtı. Mescit ve okul gibi binaların ihtiyacı karşılanırken evlerin musluklarından da temiz sular aktı.

Etiketler : gamze özçelik umuda koşanlar derneği su kuyusu magazin haberleri
Sofia'yı özledi

Sofia'yı özledi
Poseidon Elçin

Poseidon Elçin
Hatayı yapan ben değilim

Hatayı yapan ben değilim
İsim zaferi

İsim zaferi
Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor
‘Estetik' isyanı

‘Estetik' isyanı
Alparslan ilk günde zirvede

Alparslan ilk günde zirvede
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Koronaya yakalandı

Koronaya yakalandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER