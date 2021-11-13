İdlib'de su kuyusu açtı

Gamze Özçelik, kurucularından olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Suriye'ye gitti. Daha önce Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki fakir ülkelerine yemek ve burs gibi yardımlarda bulunan oyuncu, şimdi de İdlib'in Meşhede Ruhin ve Hızri bölgelerinde iki adet sondajlı ve depolu su kuyusu açtı. Mescit ve okul gibi binaların ihtiyacı karşılanırken evlerin musluklarından da temiz sular aktı.