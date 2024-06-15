Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Gösterişten uzak yaşayan Gamze Özçelik geçtiğimiz hafta Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlendi.

Magazin dünyasından kendini tamamen soyutlayan Gamze Özçelik ile eşi balayı için bambaşka bir tercihte bulundu.

KURBAN BAYRAMINI TANZANYA'DA GEÇİRECEKLER

Ünlü çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirecek. İkili, Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. Özçelik, o anları sosyal medyadan yayınladı.