Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

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15 Haziran 2024 Cumartesi 11:53:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 11:53:00

Gamze Özçelik balayı yerine Tanzanya'ya gitti

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Gamze Özçelik ile eşi Reshad Strik balayına gitmek yerine Tanzanya'ya ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü.

Gösterişten uzak yaşayan Gamze Özçelik geçtiğimiz hafta Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlendi.

Magazin dünyasından kendini tamamen soyutlayan Gamze Özçelik ile eşi balayı için bambaşka bir tercihte bulundu.

KURBAN BAYRAMINI TANZANYA'DA GEÇİRECEKLER

Ünlü çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirecek. İkili, Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. Özçelik, o anları sosyal medyadan yayınladı.

Etiketler : gamze özçelik Reshad Strik tanzanya kurban bayramı balayı
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