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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:18:00

Galata güzeli Bengü

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Popçu Bengü Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Galata'da sevenleriyle buluştu.

Popçu Bengü Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Galata'da sevenleriyle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen konserde Bengü, dünyaca ünlü bir markanın tasarımı olan siyah sahne elbisesiyle göz kamaştırdı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bengü, repetuvarı, enerjisi, performansı ve sahne şovlarıyla dikkat çekti. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 15 Ekim'e kadar devam edecek.


Etiketler : Galata güzeli Bengü Popçu Bengü Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri
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