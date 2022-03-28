Galada ‘Uysallar'

Netflix'in Hakan Günday ve Onur Saylak'ın imzalı yeni dizisi 'Uysallar'ın özel gösterimi IKSV işbirliğiyle Atlas Sineması'nda gerçekleşti. Etkinlikte dizinin başrol oyuncuları Songül Öden, Öner Erkan ve Umut Yeşildağ hazır bulundu. Ancak yapımın diğer oyuncuları Haluk Bilginer ve Uğur Yücel setleri olması nedeniyle galaya katılamadı. Gecede konuşan Öden, ''Kasik gibi gelecek ama çok iyi bir ekiple çalıştık. Yönetmeni olsun yazarı oynayanı olsun bir daha böyle bir ekip toplanır mı bilinmez. Gerçekten rüya gibiydi" diyerek duygularını dile getirdi.