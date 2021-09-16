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16 Eylül 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 12:30:00

Galada köşe kapmaca

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Başrollerinde Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Hakan Bilgin ve Hülya Gülşen'in yer aldığı 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası önceki akşam Özdilek AVM'de gerçekleşti.

Başrollerinde Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Hakan Bilgin ve Hülya Gülşen'in yer aldığı 'Amacı Olmayan Grup' filminin galası önceki akşam Özdilek AVM'de gerçekleşti. Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmin oyuncuları, gösterim öncesi kameraların karşısına geçerek yapım hakkında bilgi verdi. Yapımın başrol oyuncusu Naz Çağla Irmak'ı bu mutlu gününde sevgilisi Sarp Levendoğlu yalnız bırakmadı. İkili galada görüntü vermemek için yan yana gelmemeye özen gösterdi.

Etiketler : Sarp Bozkurt Ali Barkın Naz Çağla Irmak Amacı Olmayan Grup
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