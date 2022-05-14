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14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:32:00

Galada aşk

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Başrolünde Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin galası gerçekleşti.

Başrolünde Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin galası gerçekleşti. 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan Ekin Koç geceye model sevgilisi Irina Lankova'yla el ele katıldı. Çift, objektiflere mutluluk pozu verdi. Gecede Cem Yılmaz'ı yeni sevgilisi Rüya Demirbulut'ta yalnız bırakmadı.

Etiketler : ekin koç irina lankova gala cem yılmaz
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