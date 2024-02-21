VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kolon kanserini önleyen besin: Bakliyat
100 yıllık çınara özel tedavi
‘En kötü ihtimal' eğitimi
‘Ece' oğlağa bebek bakımı
Derman arayışı mucit yaptı
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
21 Şubat 2024 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 07:08:00

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

ABONE OL

'Zaferin Rengi' filmine Ankara'da gala yapıldı.

İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filmine Ankara'da gala yapıldı. Filmin oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar, Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar. Habercilerle buluşan oyuncular sinema salonunu dolduran sevenleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Oyuncular filmi seyircileriyle beraber izledi.

Etiketler : zaferin rengi gala anıtkabir
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX