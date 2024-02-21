Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filmine Ankara'da gala yapıldı. Filmin oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar, Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar. Habercilerle buluşan oyuncular sinema salonunu dolduran sevenleri tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Oyuncular filmi seyircileriyle beraber izledi.