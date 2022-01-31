Gala 3 Şubat'ta

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikayeyle anlattığı müzikli komedi 'Kalptan Kalbe' için geri sayım başladı. İki eski dostu bir araya getiren oyunun galası 3 Şubat'ta Trump Sahne'de gerçekleşecek. Galanan ardından oyun Bursa, İzmit, Antalya ve Denizli olmak üzere turneye çıkacak.