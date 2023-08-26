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26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:16:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:16:00

Futbolculuktan otelciliğe

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Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, spordaki başarısını iş dünyasına taşıdı. Sapanca'da ikinci hotelini açan Tuncay Şanlı, turizm alanındaki başarısını bir adım ileriyi taşıdı.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, spordaki başarısını iş dünyasına taşıdı. Sapanca'da ikinci hotelini açan Tuncay Şanlı, turizm alanındaki başarısını bir adım ileriyi taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda Sakarya otel açan Şanlı, şimdi de On7 Sapanca Prıvate ile hizmet vermeye devam ediyor. Şanlı, yeni otelinde doğa ile iç içe turistlik ve dinlenme amaçlıyor.

Etiketler : Futbolculuktan otelciliğe Tuncay Şanlı Sapanca
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