18 Kasım 2020 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 12:29:00
Futbolcu Caner Turp ile dünyaevine giren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi
Gizem Güven, evliliğin çok güzel bir müessese olduğunu dile getirdi.
Futbolcu Caner Turp ile hayatını birleştiren 26 yaşındaki Gizem Güven, evliliğin çok güzel bir müessese olduğunu dile getirdi. İki ay önce nikah masasına oturan oyuncu, “Evli olmak çok keyifli, değişik sorumluluklar öğreniyoruz. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.