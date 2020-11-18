Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi

Futbolcu Caner Turp ile hayatını birleştiren 26 yaşındaki Gizem Güven, evliliğin çok güzel bir müessese olduğunu dile getirdi. İki ay önce nikah masasına oturan oyuncu, “Evli olmak çok keyifli, değişik sorumluluklar öğreniyoruz. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.