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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:41:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:41:00

Futbol buluşması

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İlker Ayrık, Süleyman Orakçıoğlu, Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Ersin Kenan Kayalar, Bülent Eriş, Onur Ehliz ve Uğur Heperol, aylık buluşmalarını önceki gün gerçekleştirdi.

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, Süleyman Orakçıoğlu, Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Ersin Kenan Kayalar, Bülent Eriş, Onur Ehliz ve Uğur Heperol, aylık buluşmalarını önceki gün gerçekleştirdi. Bir restoranda yemek yiyen gruba Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da eşlik etti. Neşeli geçen yemekte ünlü isimler, futbol sohbeti yaptı.

Etiketler : ilker ayrık süleyman orakçıoğlu onur selçuk göksel
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