Funda'dan Ege çıkarması

Şarkıcı Funda Arar, İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da binlerce müzikseverle bir araya geldi. Arar, şıklığı ve performansı ile kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Arar, şarkı aralarında seyircisiyle sohbet etti. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Arar, konser sonu sahneden hayranlarıyla selfie çekildi.

