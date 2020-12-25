Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor

Oyuncu, ‘Son Yaz’ dizisinin kadrosuna katıldı. İdealist, tuttuğunu koparan bir genç kızken, üniversitede Selim’le (Ali Atay) evlenmesiyle hayatının seyri değişmiş bir kadını canlandıran Eryiğit, “Çok samimi bir hikaye” dedi. Senaryoyu okuduğunda evet demesinde en etkili sebebi de açıklayan Funda Eryiğit, “Aksiyon dolu erkek dünyasının sıcak bir aile hikayesine bağlanması beni çok etkiledi” dedi.

