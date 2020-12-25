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25 Aralık 2020 Cuma 23:31:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 10:06:00

Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor

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‘Bir Başkadır' adlı dizideki performansıyla dikkatleri üzerine Funda Eryiğit, yeni bir yapımla el sıkıştı.

Oyuncu, ‘Son Yaz’ dizisinin kadrosuna katıldı. İdealist, tuttuğunu koparan bir genç kızken, üniversitede Selim’le (Ali Atay) evlenmesiyle hayatının seyri değişmiş bir kadını canlandıran Eryiğit, “Çok samimi bir hikaye” dedi. Senaryoyu okuduğunda evet demesinde en etkili sebebi de açıklayan Funda Eryiğit, “Aksiyon dolu erkek dünyasının sıcak bir aile hikayesine bağlanması beni çok etkiledi” dedi. 

Etiketler : Son Yaz dizisi Son Yaz Selim Ali Atay Funda Eryiğit
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