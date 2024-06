Funda Arar'ın yeni nesil şarkılar için yapmış olduğu sıradan ve hep aynı eleştirisine Nilüfer'den de destek geldi. Nilüfer, "Şarkı sözlerinin birçoğu sokak ağzı ve gerçekten çok amiyane (sıradan). Gençler bunları dinleyerek müzik gustosunu oluşturuyor" dedi. AKŞAM'dan Erçin Dağ Eysen, Funda Arar ve Nilüfer'in dikkati çektikleri şarkı sözleri konusunu unutulmaz şarkıların yazarlarına sordu.

MOKO Yapım Murat Yıldırım, "Her devir kendi söz ve bestecisini çıkarır. Bugün de böyle oluyor. Sözleri ve besteleriyle birçok yeni isim çıkıyor. Evet belki arabesk sözlere çok yatkın hepsi ama şimdiki gençliğin ruhuna hitap ediyor. Eski starlar burun kıvırsa da sonuç milyonlarca dinlenme. Şimdiki neslin istediği şarkıyı burun kıvırmadan seslendiren Zerrin Özer, 'Basit Numaralar' şarkısıyla hit yaptı. Demek ki değişime ayak uydurmak gerekiyor. Sezen Aksu, Kayahan, Aysel Gürel, Fikret Şenes, Zeki Müren ve Fecri Ebcioğlu gibi starların saygı albümlerini yapmış biri olarak star şarkılar sokakta hayatın içinde yazılır. Ama öyle isimler var ki 90'larda müthiş şarkılar yazdılar. Fakat artık üretemiyorlar. Servete kavuşunca duyguları körerdi. Kısacası sefa içinde değil, sefalet içinde sanat çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"YOZLAŞMA MÜZİĞE YANSIDI"

Şarkı sözü yazarı Günay Çoban, "Sevgili arkadaşım Funda Arar'ın söylediklerine katılıyorum. Kendisiyle yaklaşık 20 yıldır birçok sevilen şarkıda buluştuk. O her zaman şiirsel sözler, derin anlatımlar içeren şarkılar söyleyen nadir isimlerden biri oldu. Maalesef içinde bulunduğumuz zamanın ruhu, her şeyi farklı bir yöne savurdu. Her ne kadar ben edebiyat öğretmeni de olmamın etkisiyle tarzımı korumaya, bu yozlaşmaya direnmeye, yine şiirsel sözler yazmaya devam etsem de bir değişim içinde olduğumuz kaçınılmaz.

Bundan şikayetçiyiz ama sorunun nereden kaynaklı olduğunu da kaçırıyoruz: Özellikle son yıllarda inanılmaz bir toplumsal çürüme, yozlaşma var. Zira şarkılar bir toplumun aynasıdır, olduğu gibi toplumu yansıtır, toplum ne ise şarkılar da odur. Yine de ben umutsuz değilim." dedi.

"Z KUŞAĞINI YAKALAMA PEŞİNDELER"

Z kuşağına dikkati çeken şarkı sözü yazarı Cansu Kurtçu, "Yeni nesil şarkıların ve şarkıcıların %90'nının sığ ve yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Aynı tornadan çıkmış gibi özelliksiz sesler ve yazdıkları şarkılar ülke müziğinin seviyesini gün geçtikçe daha çok dibe çekti. Ülkenin güçlü ve popüler isimleri ise 'Z kuşağını' yakalamak adına ve ticari kaygıları da öne sürerek bu sığlaşmanın parçası oldular. Sunulan nitelikli eserleri "fazla kaliteli, anlamazlar, tutmaz" diyerek reddedip, çamura koşmayı tercih ettikleri için şu an çamur hepimize bulaşmış durumda. Ve ne yazık ki ülkenin bizler gibi önde gelen şarkı yazarlarında da şarkı yazacak heves bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Şarkı sözü yazarı Aşkın Tuna, "Her devir kendi şarkılarını ortaya çıkarıyor. Devir değişti, her şey çok hızlandı. Çok çabuk tüketilmeye başlandı. Bu arada aşklar da değişti. Eski aşklar yaşanmıyor. Biz eskiden kız arkadaşımızın elini tutabilmek için zaman harcardık. Aşkı sindire sindire yaşadık. O dönemler yaşanmışlık vardı. Şimdikiler de de yaşanmışlık vardır ama hızlı tüketiliyor maalesef. Hızlı tüketilmenin yanı sıra şarkıların okunuşu da değişti. Kelimeleri bile anlayamıyoruz. Kulaklar yeni şarkılara alıştı. Ama 80'ler ve 90'lar her zaman vardır." açıklamasını yaptı.

Şarkı sözü yazarı Sibel Algan ise, "Bazı dinleyici söz dinliyor, hikayesiyle kısa bir yolculuğa çıkıyor. Bazı dinleyici tek bir dize için dinliyor, bazı dinleyici sözle hiç ilgilenmeyip sadece melodiyi ya da ritmi önemsiyor; onun üzerine kulağa hoş gelecek şekilde oturan kelimenin anlamına bakmıyor. Şarkıyı dinlemekten çok söylemek istiyor... Anlam ya da hikaye peşinde koşan söz yazarlarına düşen, kendi kalemlerinden sapmamak. Ama anlam arayacağım diye de dinleyiciyi sıkmamak... Ayrıca anlam aradığını ifade eden şarkıcıların da sonradan riske girmeyip, hep benzer ifadeleri tercih ettiklerini, yeni söylemlere direndiklerini de gözlemliyorum. Yani "bunlar satmıyor" kaygısı da tetikliyor müzikteki ve sözdeki kısır döngüyü... Bence asıl sorun sözde değil, var olduğu sanılan müzik kriterlerinde..." yorumunda bulundu.