VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi
4 kişilik aile pozu
"Geçmişte hatalarım oldu"
Özel harekatçı hayali
"Spekülasyonların kadını değilim"
'Alp Arslan' göründü
İzlanda'da tanışma yemeği
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi
"Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı"
ABD'yi ziyaret edecek
Bayraktar TB2'ye ilgi artıyor
Simge bir gün paylaşımı
Halkından özür diledi: Hayatımın en zor kararıydı
3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
"Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak"
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
Salgın döneminde dikkat! Öğrencilere bağışıklık kalkanı
9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Günde 750 adım kas kaybına neden olur
"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden başlayacak
"Muharebe sahasında devrim olacak"
09 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00

Funda Arar: Spekülasyonların kadını değilim

ABONE OL

'Gerisi Bende' albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Funda Arar, polemiklerle gündeme gelmediğini söyledi.

Snob Magazin dergisine konuşan Funda Arar, "Bu yola çıktığım ilk günden beri amacım sadece müzik yapmaktı. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum. Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım çünkü bana göre değil'' dedi.

Etiketler : funda arar polemik magazin
Anne oldu

Anne oldu
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
Deniz yine mahkemelik

Deniz yine mahkemelik
Kızı korkuttu

Kızı korkuttu
3. kez Mabel şov

3. kez Mabel şov
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Şarkılarıyla ısındırdı

Şarkılarıyla ısındırdı
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER