09 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00
Funda Arar: Spekülasyonların kadını değilim
'Gerisi Bende' albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Funda Arar, polemiklerle gündeme gelmediğini söyledi.
Snob Magazin dergisine konuşan Funda Arar, "Bu yola çıktığım ilk günden beri amacım sadece müzik yapmaktı. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ben spekülasyonların insanı değilim. Bu yüzden magazinde de işimle ve bazı keyifli röportajlarla gündeme geliyorum. Hiçbir zaman polemiklerle gündemde olmadım çünkü bana göre değil'' dedi.