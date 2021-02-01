Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!

İlk başta birbirlerinden nefret ettiklerini anlatan Fulya Zenginer, ‘’Menajerimin yeğeniydi. O gün dergi çekiminde tanıştık ve birbirimizden nefret ettik. Ardından 10 yıl birbirimizi görmedik ve 10 yıl sonrasını biliyorsunuz, evlendik’’ dedi.