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01 Şubat 2021 Pazartesi 00:16:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 15:32:00

Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı! Nefretle başlayan aşk...

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Geçen yıl Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle bir dergi çekiminde tanıştıklarını söyledi.

İlk başta birbirlerinden nefret ettiklerini anlatan Fulya Zenginer, ‘’Menajerimin yeğeniydi. O gün dergi çekiminde tanıştık ve birbirimizden nefret ettik. Ardından 10 yıl birbirimizi görmedik ve 10 yıl sonrasını biliyorsunuz, evlendik’’ dedi. 

Etiketler : Fulya Zenginer Kuntay Tarık Evren magazin
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