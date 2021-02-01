01 Şubat 2021 Pazartesi 00:16:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 15:32:00
Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı! Nefretle başlayan aşk...
Geçen yıl Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle bir dergi çekiminde tanıştıklarını söyledi.
İlk başta birbirlerinden nefret ettiklerini anlatan Fulya Zenginer, ‘’Menajerimin yeğeniydi. O gün dergi çekiminde tanıştık ve birbirimizden nefret ettik. Ardından 10 yıl birbirimizi görmedik ve 10 yıl sonrasını biliyorsunuz, evlendik’’ dedi.