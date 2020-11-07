Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'

Sosyal medyada kendisine en çok yeni dizi projeleriyle ilgili sorular geldiğini anlatan Fulya Zenginer, merak edilen konuya açıklama yaptı: ‘’Duygusal olarak zorlandığım bir dönem, yapmak istememiştim. Sonra karantinada oyunculuğu özlediğimi fark ettim. 'Ben bu işe döneyim' dedim ve senaryo okumaya başladım. Biraz kısmet işi o yüzden akışına bıraktım. Doğru projeyi bekliyorum.’’