Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'
Annesinin vefatının ardından oyunculuğu bıraktığını söyleyen Fulya Zenginer, setlere geri dönüyor.
Sosyal medyada kendisine en çok yeni dizi projeleriyle ilgili sorular geldiğini anlatan Fulya Zenginer, merak edilen konuya açıklama yaptı: ‘’Duygusal olarak zorlandığım bir dönem, yapmak istememiştim. Sonra karantinada oyunculuğu özlediğimi fark ettim. 'Ben bu işe döneyim' dedim ve senaryo okumaya başladım. Biraz kısmet işi o yüzden akışına bıraktım. Doğru projeyi bekliyorum.’’
- Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'
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