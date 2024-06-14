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14 Haziran 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 14:00:00

Friends dizisinin Rachel Green'ini Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli gerçeğini aratmadı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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'Friends' dizisinin Rachel Green'ini canlandıran Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli gerçeğini aratmıyor. Balmumu figürü, Jennifer Aniston'a benzerliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı.

'Friends' dizisinin Rachel Green'ini canlandıran Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli, Madame Tussauds İstanbul'da ziyarete açıldı.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Balmumu figürü, gerçeği aratmayan benzerliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı.

GERÇEK

HEYKEL

Jennifer Aniston'ın balmumu figürü, yaz boyu ziyaret edilebilecek.

ARDA GÜLER, ELON MUSK VE TAYLOR SWİFT DE GELECEK

Merlin Entertainments Türkiye Grup Genel Müdürü Tankut Tonger, "Jennifer Aniston'ın balmumu figürü Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. Arda Güler, Elon Musk ve Taylor Swift de heykeli gelecek" dedi.

Etiketler : friends dizi rachel green jennifer aniston madame tussauds istanbul balmumu heykeli
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