Friends dizisinin Rachel Green'ini Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli gerçeğini aratmadı!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
'Friends' dizisinin Rachel Green'ini canlandıran Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli gerçeğini aratmıyor. Balmumu figürü, Jennifer Aniston'a benzerliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı.
'Friends' dizisinin Rachel Green'ini canlandıran Jennifer Aniston'ın balmumu heykeli, Madame Tussauds İstanbul'da ziyarete açıldı.
KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI
Balmumu figürü, gerçeği aratmayan benzerliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı.
GERÇEK
HEYKEL
Jennifer Aniston'ın balmumu figürü, yaz boyu ziyaret edilebilecek.
ARDA GÜLER, ELON MUSK VE TAYLOR SWİFT DE GELECEK
Merlin Entertainments Türkiye Grup Genel Müdürü Tankut Tonger, "Jennifer Aniston'ın balmumu figürü Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. Arda Güler, Elon Musk ve Taylor Swift de heykeli gelecek" dedi.