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28 Mart 2023 Salı 17:52:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:52:00

Fransızca düet sürprizi

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Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da bir bağış gecesi düzenliyor.

Oyuncular Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da bir bağış gecesi düzenliyor. 3 Nisan'da Paris'teki La Tour Eiffel Tiyatrosu'nda Fransız sanatçıların katılımıyla yapılacak gecenin geliri UNICEF Türkiye'ye aktarılacak. Yardım gecesine katılacak isimler arasında Artus, Jeremy Ferrari ve Verino, komedyenler Paul Mirabel ve La Bajon ile yazar Camille Aumont Carnel var. Gecenin mimarlarından Fırat Çelik ile Tuba Büyüküstün'ün de Fransızca bir şarkıya düet yapacak. İkili önceki gün piyano başında prova yaptı.

Etiketler : tuba ünsal fırat çelik düet

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