02 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00
Fransız askısına maskeyle kamuflaj
Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ve Türkan Şoray gibi isimlerin de yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan gecelerde objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ve Türkan Şoray gibi isimlerin de yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan gecelerde objektiflere yansıdı. Yüzünü gerdiren popçu, görüntü vermekten kaçındı. Maske ve gözlükle yüzünü saklayan şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları es geçti.