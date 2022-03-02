Fransız askısına maskeyle kamuflaj

Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ve Türkan Şoray gibi isimlerin de yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan gecelerde objektiflere yansıdı. Yüzünü gerdiren popçu, görüntü vermekten kaçındı. Maske ve gözlükle yüzünü saklayan şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları es geçti.