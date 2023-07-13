Fransa'dan Ayvalık'a

Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, yurda döndü. Oyuncu 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci ve üçüncü sezon çekimleri için soluğu Ayvalık'ta aldı.

Üç yıldır Onur Saylak'tan olan kızları Maya ve Toprak Saylak ile yaşamını Fransa'nın Paris şehrinde sürdüren oyuncu Tuba Büyüküstün yurda döndü. Büyüküstün, soluğu hemen Ayvalık'ta aldı. Oyuncu, Murat Boz, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu, Boncuk Yılmaz ve Serkan Altunorak gibi isimlerle yer aldığı dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizinin çekimleri için kamera karşısına geçecek. Büyüküstün'ün beğeni toplayan dizisinin ikinci ve üçüncü sezon çekimleri yaklaşık 4 haftada tamamlanacak. Sosyal medya hesabından heyecanlı olduğunu belirten Büyüküstün, "Bugün başlıyoruz, çok heyecanlıyım. Saç makyaj kostüm provaları Ada ve herkesle buluşmak güzel çok uzun bekledim bu an için" dedi. Dizide çok yakın üç kız arkadaştan birinin hastalığının nüksetmesi sonucu, yeni bir tedavi yöntemi denemek istemesi ve Ayvalık'a giderek tedavi olmaya başlamasıyla, bu üç arkadaşın değişen yaşamları anlatılıyor.