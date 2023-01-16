Fransa'da anlaşmalı tatil

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren popçu Hadise kayak tatiline çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte Fransa'nın önde gelen kayak merkezlerinden Courchevel'e giden Hadise, bembeyaz karın tadını çıkardı. Geceliği 100 bin TL olan otelde konaklayan şarkıcının, seyahat ajansıyla reklam karşılığında anlaşma yaptığı öğrenildi. Otelin içerisinden fotoğraflar çeken son olarak havuzu etiketleyip paylaşım yapan Hadise, tatilini böylelikle bedavaya getirdi. Şarkıcının paylaşımlarını otel de kendi hesabından yayınladı.