Fransa tek yürek

Fransa'da piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için konser düzenledi. Paris'teki Olympia Konser Salonu'nda 'Deprem Karşısında Tek Yürek' adıyla tertiplenen gecede Fazıl Say'ın yanı sıra Mentissa, Gims, Zaz, Ycare ve Patrick Bruel sahne aldı. Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak'ında katıldığı geceden elde edilen 2 milyon 300 bin euro, afetzedeler için kullanılacak. Fransız sanatçı Zaz, haziranda Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi. Fazıl Say ise geeede 'Kara Toprak' adlı eserini deprem görüntüleri eşliğinde çaldı.