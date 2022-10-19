Fotoşopla uzadı

Hem özel hayatı, hem de oyunculuğuyla sık sık gündemde olan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Süper minisiyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Takipçileri 'Hande'nin bacakları bu kadar uzun ve ince mi?' eleştirisinde bulundu. Hatta bir çok sosyal medya kullanıcısı Hande'nin fotoşop yaptığı iddiasında bulundu.





