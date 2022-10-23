Fotoşopla bacak uzatma modası

'Dünya ile Benim Aramda' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan fotoşopla bacak boyunu uzatınca sosyal medyada alay konusu oldu. Önceki gün de Hande Erçel'in bacak boyunu uzattığını fark eden sosyal medya kullanıcıları Sancaktutan'ı da eleştirdi. Oyuncu, ayna karşısında verdiği pozunu Instagram'dan yayınladı. Takipçileri 'Bacağı 2 metre olmuş' dedi.