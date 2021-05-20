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20 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00

Fotoşopa ‘Can' kurban

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Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan şarkıcı Sibel Can yine yakalandı.

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan şarkıcı Sibel Can yine yakalandı. Sibel Can, 'Şarkılar Bizi Söyler' programında giydiği siyah tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İki fotoğraf arasında fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kimi takipçileri 'Her haliyle güzel, kiloluyken bile güzeldi' derken kimileri ise, 'akşam yemeğinden sonra ben' yorumlarıyla ti'ye aldı.

Etiketler : sibel can photoshop fotoğraf
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