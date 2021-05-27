Fotoşop değil gerçeğim!

Son dönemde Instagram'da yaptığı fotoşop uygulamalarıyla belini incelten Naz Elmas, 'tüm gerçekliğiyle' Zorlu'daydı. Sosyal medyada yaptığı zayıflatma hileleri sorulan Naz Elmas, ''Lütfen bakın. Siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz, fotoşopa ihtiyacım var mı?" diyerek vücudunun hep aynı olduğunu söyledi. Oyuncu, yeni sezon için de görüşmelerine start verdiğini belirtti.

