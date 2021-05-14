Fotoğraftan etkilendi

2010'da final yapan 'Aşk- Memnu' dizisinin oyuncuları Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in final gününden bir fotoğrafı ortaya çıktı. Dizinin oyuncularından Hazal Kaya ise gördüğü fotoğraftan etkilendiğini ve eski günleri özlediğini belirtti. Genç yaşta setlerde olan oyuncu, "Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış" yazdı.