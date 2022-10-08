Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Popçu Hande Yener, Sakarya'da sevenleriyle bir araya geldi. Yener, dünden bugüne kadar olan sevilen eserlerini seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Yener, bir dinleyicisinin selfie isteğini kırmadı. Birçok ünlü ismin aksine filtresiz fotoğraf çekimi yapan popçu, "Efektlerle fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum, ihtiyacım yok, doktorum sağlam" açıklamasında bulundu. Yener'in bu sözlerine meslektaşları ve kadın oyuncuların ne diyeceği merak konusu oldu.